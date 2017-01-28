Мутко: Медведева и Погорилая подтвердили уровень российского фигурного катания

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Евгения Медведева и Анна Погорилая, завоевавшие золото и серебро чемпионата Европы в Чехии соответственно, подтвердили высочайший уровень российского фигурного катания. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Медведева во второй раз одержала победу на чемпионате Европы, установив мировой рекорд по сумме короткой и произвольной программ. Погорилая впервые в карьере стала серебряным призером турнира.

"Очень приятно, что Женя Медведева подтвердила свое мастерство и победила с мировым рекордом, - сказал Мутко. - Анна Погорилая тоже показала прекрасный результат. Наши девочки выступили достойно и подтвердили высочайший уровень школы российского фигурного катания. Поздравляю их от всей души".

Победа Медведевой принесла сборной России уже вторую золотую медаль на турнире. Ранее в соревнованиях спортивных пар выиграли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. "В парном катании у России очень сильные позиции, рассчитываю, что наши спортсмены порадуют нас на предстоящем чемпионате мира, - добавил Мутко. - Надеюсь, что (в танцах) Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев тоже одержат победу на чемпионате Европы. Думаю, что и Максим Ковтун покажет себя".

Турнир в Чехии завершится в субботу.