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Мутко: Медведева и Погорилая подтвердили уровень российского фигурного катания

Спорт
28 января, 16:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Иван Пучков
Вице-премьер рассчитывает, что российские фигуристы порадуют страну на предстоящем чемпионате мира
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Евгения Медведева

Евгения Медведева

© EPA/MARTIN DIVISEK

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Евгения Медведева и Анна Погорилая, завоевавшие золото и серебро чемпионата Европы в Чехии соответственно, подтвердили высочайший уровень российского фигурного катания. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

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Евгения Медведева с золотой медалью чемпионата Европы по фигурному катанию 2017 года
© EPA/MARTIN DIVISEK

На вершине мира: Медведева выиграла чемпионат Европы с двумя мировыми рекордами

Медведева во второй раз одержала победу на чемпионате Европы, установив мировой рекорд по сумме короткой и произвольной программ. Погорилая впервые в карьере стала серебряным призером турнира.

"Очень приятно, что Женя Медведева подтвердила свое мастерство и победила с мировым рекордом, - сказал Мутко. - Анна Погорилая тоже показала прекрасный результат. Наши девочки выступили достойно и подтвердили высочайший уровень школы российского фигурного катания. Поздравляю их от всей души".

Победа Медведевой принесла сборной России уже вторую золотую медаль на турнире. Ранее в соревнованиях спортивных пар выиграли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. "В парном катании у России очень сильные позиции, рассчитываю, что наши спортсмены порадуют нас на предстоящем чемпионате мира, - добавил Мутко. - Надеюсь, что (в танцах) Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев тоже одержат победу на чемпионате Европы. Думаю, что и Максим Ковтун покажет себя".

Турнир в Чехии завершится в субботу.

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