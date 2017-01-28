Финалистка Кубка УЕФА Репейкина скончалась на 44-м году жизни

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Финалистка Кубка УЕФА россиянка Татьяна Репейкина скончалась на 44-м году жизни. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Причина смерти Репейкиной, которая выступала на позиции вратаря, не сообщается.

"Российский футбольный союз глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким покойной", - говорится в сообщении.

На протяжении карьеры Репейкина выступала за тольяттинскую "Ладу", "Чертаново" (Москва), "Мордовочку" из Саранска, а также за пермскую "Звезду-2005", в составе которой она стала трехкратной чемпионкой России, обладательницей Кубка страны и финалисткой Кубка УЕФА в 2009 году (нынешнее название - Лига чемпионов УЕФА).