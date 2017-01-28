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Канакина и Трегубов победили на юнирском ЧМ по скелетону в Сигулде

Спорт
28 января, 16:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Согласно регламенту, победители юниорского чемпионата мира получают возможность выступить на взрослом мировом первенстве вне основной квоты
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Юлия Канакина

Юлия Канакина

© EPA/URS FLUEELER

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россияне Юлия Канакина и Никита Трегубов стали победителями юниорского чемпионата мира по скелетону в латвийской Сигулде.

Канакина победила с результатом 1 минута 45,66 секунды. Второе место заняла другая россиянка Рената Хузина (+0,19), третьей стала немка Макси Юст (+0,48). В соревнованиях юношей Трегубов выиграл с результатом 1 минута 41,47 секунды, вторым стал хозяин трассы Кристс Нетлаус (+0,36), третьим - россиянин Евгений Рукосуев (+0, 99).

Согласно регламенту, победители юниорского чемпионата мира получают возможность выступить на взрослом мировом первенстве вне основной квоты. Таким образом, сборная России получила две дополнительным квоты на чемпионат мира по бобслею и скелетону, который пройдет с 13 по 26 февраля в немецком Кенигзее.

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