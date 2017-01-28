Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко: включение россиян в сотню лучших игроков НХЛ - признание отечественного хоккея

Спорт
28 января, 16:58 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Иван Пучков
Вице-премьер также считает, что в этот список должно было попасть больше российских игроков
Поделиться
Материал из 1 страницы
Виталий Мутко

Виталий Мутко

© EPA/YURI KOCHETKOV, архив

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Включение четверых россиян в список 100 лучших игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) говорит о признании отечественного хоккея за океаном. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Смотрите также
Форварды сборной России Павел Дацюк и Александр Овечкин, 2012 год
​Цвет нации: четыре россиянина вошли в топ-100 игроков за всю историю НХЛ

В ночь на субботу НХЛ на торжественной церемонии обнародовала список 100 лучших игроков в истории лиги в рамках столетия НХЛ. В него вошли нападающие Сергей Федоров, Павел Буре, Александр Овечкин и Павел Дацюк. Федоров и Дацюк выигрывали Кубок Стэнли, Буре и Овечкин становились лучшими снайперами регулярного чемпионата НХЛ, при этом Овечкин устанавливал это достижение шесть раз.

"Здорово, что четверка наших ребят вошла в историю, ведь они великие игроки. На самом деле в этот список должно было попасть больше русских игроков. Я действительно считаю, что это признание уровня нашего хоккея, очень рад за парней и за наш хоккей", - сказал Мутко.

Выбор игроков осуществлялся комиссией в составе 58 человек, куда вошли руководители клубов НХЛ, тренеры, игроки, представители СМИ. В их числе президент Международной федерации хоккея Рене Фазель и менеджер сборной России на Кубке мира 1996 года, ассистент генерального менеджера команды на Олимпиаде 2002 года Игорь Куперман.

Смотрите также

Буре, Дацюк, Федоров и Овечкин вошли в список 100 лучших игроков в истории НХЛ
Федоров вошел в команду Лемье на игру знаменитостей на Матче звезд НХЛ
Третьяк: вхождение россиян в сотню лучших игроков НХЛ - признание отечественного хоккея
Овечкин считает невероятным попадание в список 100 лучших игроков НХЛ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Евгения Медведева с золотой медалью чемпионата Европы по фигурному катанию 2017 года
10
На вершине мира: Медведева выиграла чемпионат Европы с двумя мировыми рекордами
6
ЖХЛ представила календарь на 2017 год с хоккеистками чемпионата
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Минске скончался народный артист Белоруссии Александр Тиханович
2
РФ готова принять сотрудников украинской самолетостроительной компании "Антонов"
3
МИД ФРГ: снятие санкций ЕС с России завязано на выполнение "Минска-2"
4
Женщина с ребенком получили травмы, упав на рельсы в московском метро
5
В интернете появилось видео ДТП на Кутузовском проспекте
6
На остановке в Москве автомобиль сбил людей
7
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
Темы дня
Реклама