Футболист Оланаре в ближайшие дни подпишет контракт с ЦСКА

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Нападающий китайского футбольного клуба "Гуанчжоу Фули" Аарон Оланаре в ближайшие дни подпишет контракт с московским ЦСКА. Об этом сообщает портал Allnigeriasoccer.

Отмечается, что срок соглашения 22-летнего нигерийца с армейцами будет рассчитан на 4,5 года.

Оланаре в сезоне-2015/16 выступал за ЦСКА на правах аренды. В финале Кубка России - 2016 против санкт- петербургского "Зенита" Оланаре получил травму колена и выбыл на 8 месяцев.