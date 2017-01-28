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Футболист Оланаре в ближайшие дни подпишет контракт с ЦСКА

Спорт
28 января, 17:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Как сообщает портал Allnigeriasoccer, срок соглашения 22-летнего нигерийца с армейцами будет рассчитан на 4,5 года
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Аарон Оланаре

Аарон Оланаре

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Нападающий китайского футбольного клуба "Гуанчжоу Фули" Аарон Оланаре в ближайшие дни подпишет контракт с московским ЦСКА. Об этом сообщает портал Allnigeriasoccer.

Отмечается, что срок соглашения 22-летнего нигерийца с армейцами будет рассчитан на 4,5 года.

Оланаре в сезоне-2015/16 выступал за ЦСКА на правах аренды. В финале Кубка России - 2016 против санкт- петербургского "Зенита" Оланаре получил травму колена и выбыл на 8 месяцев.

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