Футболист Оланаре в ближайшие дни подпишет контракт с ЦСКА

Федерация: угроза снятия волейбольного клуба "Динамо" с чемпионата России существуетСпорт 28 января, 18:09
Лебедева в понедельник обсудит с адвокатом апелляцию в CAS на лишение двух медалей ОИСпорт 28 января, 18:07
Волейболисты краснодарского "Динамо" бойкотировали матч чемпионата России против "Енисея"Спорт 28 января, 17:53
Российские саночники Денисьев и Антонов стали шестыми на ЧМ в двойкахСпорт 28 января, 17:39
Власти края: к проведению матчей Кубка конфедераций в Сочи практически все готовоСпорт 28 января, 17:37
"Ливерпуль" проиграл "Вулверхэмптону" в матче 1/16 финала Кубка АнглииСпорт 28 января, 17:36
Организатор: шахматный фестиваль Moscow Open может дать миру новых КарякиныхСпорт 28 января, 17:32
Мутко: переговоры о проведении в июне матча Россия - Бразилия проходят сложноСпорт 28 января, 17:25
Футболист Оланаре в ближайшие дни подпишет контракт с ЦСКАСпорт 28 января, 17:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Нападающий китайского футбольного клуба "Гуанчжоу Фули" Аарон Оланаре в ближайшие дни подпишет контракт с московским ЦСКА. Об этом сообщает портал Allnigeriasoccer.
Отмечается, что срок соглашения 22-летнего нигерийца с армейцами будет рассчитан на 4,5 года.
Оланаре в сезоне-2015/16 выступал за ЦСКА на правах аренды. В финале Кубка России - 2016 против санкт- петербургского "Зенита" Оланаре получил травму колена и выбыл на 8 месяцев.