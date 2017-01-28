Мутко: переговоры о проведении в июне матча Россия - Бразилия проходят сложно

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МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Переговоры о проведении в июне товарищеского матча между футбольными сборными России и Бразилии проходят сложно, но игра точно будет организована до чемпионата мира 2018 года. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
О переговорах между РФС и Бразильской конфедерацией футбола (CBF) стало известно в октябре прошлого года. Тогда Мутко отметил, что Россия хотела бы товарищеским матчем с пятикратными чемпионами мира открыть в июне реконструируемый стадион "Лужники".
"Переговоры проходят сложно, потому что сборная Бразилии в этот период находится в Австралии, одна игра у них уже запланирована в июне. Они попросили на раздумье какое-то время. В любом случае, у бразильской сборной есть желание приехать в Россию, поэтому до чемпионата мира мы такой матч организуем", - рассказал Мутко.
Он также отметил, что к июню "Лужники", скорее всего, не будут полностью благоустроены.
"Лужники" построить успеют, строительство идет даже с опережением графика, речь может идти о благоустройстве, но не будем забегать вперед. В ближайшие дни мы с руководством города рассмотрим все вопросы. Мы хотели (сыграть с бразильцами), конечно, перед Кубком конфедераций, но... В целом к Кубку конфедераций он (стадион) не нужен, поэтому рассмотрим все нюансы в ближайшее время и примем решение", - сказал он.
Пока точно известен один соперник сборной России до стартующего 17 июня Кубка конфедераций - команда Станислава Черчесова 28 марта в Сочи сыграет с бельгийцами.