На Военных играх в Сочи планируют выступить 15 рядовых спортрот ЦСКА

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Пятнадцать рядовых спортивных рот ЦСКА пополнят сборную Вооруженных сил России на третьих зимних Всемирных военных играх, которые пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Трое военнослужащих спортроты ЦСКА из Санкт-Петербурга примут участие в соревнованиях по шорт-треку: призер юношеских Олимпийских игр Денис Айрапетян, победитель международных соревнований Артем Деркач и двукратный призер первенств мира Данила Ейбог", - сказали в военном ведомстве.

Пять армейцев выступят в горнолыжных стартах: победители и призеры этапов Кубка России и спартакиад молодежи России Михаил Волынкин, Юрий Другов, Станислав Чистяков (спортрота ЦСКА в Сочи), Алексей Овчинников (спортрота ЦСКА в Санкт-Петербурге) и Вадим Приходченко (спортрота ЦСКА в Балашихе).

Еще семь представителей спортивных рот вошли в предварительный состав команды Вооруженных сил РФ по скалолазанию: Вадим Тимонов, Сергей Скородумов, Дмитрий Факирьянов, Сергей Лужецкий (Санкт-Петербург), Евгений Зазулин, Арман Тер-Минасян (Балашиха), а также Владислав Мызников (Самара), сообщили в Минобороны.