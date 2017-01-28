Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Военных играх в Сочи планируют выступить 15 рядовых спортрот ЦСКА

Спорт
28 января, 17:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Игры пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Пятнадцать рядовых спортивных рот ЦСКА пополнят сборную Вооруженных сил России на третьих зимних Всемирных военных играх, которые пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Смотрите также
Тея Грегорин
Около 100 биатлонистов из 17 стран поспорят за награды III Всемирных военных игр в Сочи

"Трое военнослужащих спортроты ЦСКА из Санкт-Петербурга примут участие в соревнованиях по шорт-треку: призер юношеских Олимпийских игр Денис Айрапетян, победитель международных соревнований Артем Деркач и двукратный призер первенств мира Данила Ейбог", -  сказали в военном ведомстве.

Пять армейцев выступят в горнолыжных стартах: победители и призеры этапов Кубка России и спартакиад молодежи России Михаил Волынкин, Юрий Другов, Станислав Чистяков (спортрота ЦСКА в Сочи), Алексей Овчинников (спортрота ЦСКА в Санкт-Петербурге) и Вадим Приходченко (спортрота ЦСКА в Балашихе).

Еще семь представителей спортивных рот вошли в предварительный состав команды Вооруженных сил РФ по скалолазанию: Вадим Тимонов, Сергей Скородумов, Дмитрий Факирьянов, Сергей Лужецкий (Санкт-Петербург), Евгений Зазулин, Арман Тер-Минасян (Балашиха), а также Владислав Мызников (Самара), сообщили в Минобороны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Евгения Медведева с золотой медалью чемпионата Европы по фигурному катанию 2017 года
10
На вершине мира: Медведева выиграла чемпионат Европы с двумя мировыми рекордами
6
ЖХЛ представила календарь на 2017 год с хоккеистками чемпионата
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Минске скончался народный артист Белоруссии Александр Тиханович
2
РФ готова принять сотрудников украинской самолетостроительной компании "Антонов"
3
МИД ФРГ: снятие санкций ЕС с России завязано на выполнение "Минска-2"
4
Женщина с ребенком получили травмы, упав на рельсы в московском метро
5
В интернете появилось видео ДТП на Кутузовском проспекте
6
На остановке в Москве автомобиль сбил людей
7
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
Темы дня
Реклама