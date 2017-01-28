На Военных играх в Сочи планируют выступить 15 рядовых спортрот ЦСКА

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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Пятнадцать рядовых спортивных рот ЦСКА пополнят сборную Вооруженных сил России на третьих зимних Всемирных военных играх, которые пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Трое военнослужащих спортроты ЦСКА из Санкт-Петербурга примут участие в соревнованиях по шорт-треку: призер юношеских Олимпийских игр Денис Айрапетян, победитель международных соревнований Артем Деркач и двукратный призер первенств мира Данила Ейбог", - сказали в военном ведомстве.
Пять армейцев выступят в горнолыжных стартах: победители и призеры этапов Кубка России и спартакиад молодежи России Михаил Волынкин, Юрий Другов, Станислав Чистяков (спортрота ЦСКА в Сочи), Алексей Овчинников (спортрота ЦСКА в Санкт-Петербурге) и Вадим Приходченко (спортрота ЦСКА в Балашихе).
Еще семь представителей спортивных рот вошли в предварительный состав команды Вооруженных сил РФ по скалолазанию: Вадим Тимонов, Сергей Скородумов, Дмитрий Факирьянов, Сергей Лужецкий (Санкт-Петербург), Евгений Зазулин, Арман Тер-Минасян (Балашиха), а также Владислав Мызников (Самара), сообщили в Минобороны.