"Ливерпуль" проиграл "Вулверхэмптону" в матче 1/16 финала Кубка Англии

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. "Ливерпуль" проиграл "Вулверхэмптону" со счетом 1:2 в домашнем матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Ричард Стирман (1-я минута) и Андреас Вайманн (41). У проигравших отличился Дивок Ориги (86).

Соперник "Вулверхэмптона" по следующему раунду станет известен по итогам жеребьевки.