Российские саночники Денисьев и Антонов стали шестыми на ЧМ в двойках

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ИНСБРУК /Австрия/, 28 января. /ТАСС/. Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли шестое место место в соревнованиях двоек на чемпионате мира, который проходит в австрийском Инсбруке. Спортсмены показали результат - 1 минута 19,649 секунды.
Весь пьедестал заняли представители Германии. Победителями стали Тони Эггерт и Саша Бенеккен (1.19,005), второе место заняли Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (1.19,211), третьими финишировали Робин Гюке и Давид Гамм (1.19,390). Российская двойка Владислав Южаков/Юрий Прохоров стала седьмой (1.19,684), Андрей Богданов/Андрей Медведев - 15-е (1.20,099).
На прошлогоднем чемпионате мира, который проходил в немецком Кенигзее, в соревнования двоек победителями стали Вендль и Арльт, вторыми финишировали Эггерт и Бенеккен, третьими - итальянцы Кристиан Обершольц и Патрик Грубер. Богданов и Медведев тогда показали шестой результат, Южаков и Владимир Прохоров - 12-й, Денисьев и Антонов - 25-й.
Чемпионат мира завершится в воскресенье.