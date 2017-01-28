Кадыров поздравил борца Чакаева с победой на турнире имени Ивана Ярыгина

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент Чеченской Республики Ахмат Кадыров поздравил борца вольного стиля Ахмеда Чакаева с победой на международном турнире имени Ивана Ярыгина, проходящем в Красноярске. Об успехах дагестанского спортсмена Кадыров написал на своей странице в социальной сети Instagram.

"Очень приятная спортивная новость из Красноярска. Борец клуба "Ахмат" Ахмед Чакаев стал победителем международного турнира по вольной борьбе имени Ивана Ярыгина. В финале он выиграл у чемпиона Европы. Поздравляю Ахмеда, желаю новых высот", - написал он.

В финале Чакаев победил действующего чемпиона Европы Гаджимурада Рашидова, что дает ему право выступить на чемпионате Европы в весовой категории до 61 кг. В декабре Чакаев стал бронзовым призером на чемпионате мира по вольной борьбе в Будапеште.