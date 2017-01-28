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Саночник Южаков: дисквалификация в спринте добавила злости в субботней гонке

Спорт
28 января, 18:04 UTC+3 ИНСБРУК корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Российские саночники заняли седьмое место
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ИНСБРУК /Австрия/, 28 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Дисквалификация, которой были наказаны в пятничном спринте экипажей саней-двоек россияне Владислав Южаков и Юрий Прохоров, добавила им спортивной злости перед субботней классической гонкой, которая, как считают сами спортсмены, им удалась. Об этом ТАСС сообщил Южаков.

Южаков и Прохоров были в пятницу единственными участниками чемпионата мира, которые были лишены возможности бороться за медали в спринте. Организаторы соревнований сняли россиян с заезда, посчитав, что те не сумели вовремя стартовать. Все заявления спортсменов о том, что им не был подан вовремя сигнал стартовать, и последующая апелляция со стороны тренерского штаба не возымели действия.

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"Вчерашняя дисквалификация морально не придавила нас. Наоборот, этот отдых нам пошел даже на пользу. Только больше разозлились и показали сегодня неплохую езду", - заметил Южаков.

Весь пьедестал в субботних заездах на санях-двойках заняли представители Германии. Победителями стали Тони Эггерт и Саша Бенеккен, второе место заняли Тобиас Вендль и Тобиас Арльт, третьими финишировали Робин Гюке и Давид Гамм. Лучшие из россиян, Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли шестое место, Южаков/Прохоров стали седьмыми, Андрей Богданов/Андрей Медведев - 15-ми.

"Но на тренировках у нас результаты были гораздо лучше, чем сейчас. К сожалению, сейчас здесь потеплело, и это напрямую отразилось на качестве льда. Погода не в нашу пользу", - отметил Южаков.

В воскресенье на чемпионате мира будут разыграны медали в мужских одиночных санях и командной гонке.

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