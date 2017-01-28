Лебедева в понедельник обсудит с адвокатом апелляцию в CAS на лишение двух медалей ОИ

ВОЛГОГРАД, 28 января. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Российская легкоатлетка Татьяна Лебедева в понедельник обсудит с адвокатом апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении двух серебряных медалей Олимпиады 2008 года в Пекине. Об этом Лебедева сообщила корреспонденту ТАСС в Волгограде, где она в качестве почетной гости находится на Кубке губернатора по легкой атлетике.

В среду пресс-служба МОК сообщила о том, что после перепроверки допинг-проб в пробе Лебедевой было обнаружено запрещенное вещество туринабол. На Играх-2008 она показала второй результат в прыжках в длину и в тройном прыжке.

"Решение (об апелляции) практически принято. Я в понедельник встречаюсь с адвокатом, и мы как раз прорабатываем - в правовом поле это будет или еще в каком- то, именно апелляция. То есть у нас есть наработки, куда дальше двигаться. То, что я буду подавать (апелляцию - прим. ТАСС) - это однозначно, хотя понимаю, что у меня очень малый процент выигрыша", - сказала Лебедева.

Она подчеркнула, что "биться я буду до конца, я это говорила и буду говорить".

Пустота внутри

"Конечно, для меня это был шок, прошло уже два дня, но вот сегодня проснулась, и у меня какая-то пустота внутри. Спорт - это моя жизнь была, с детства я любила спорт, мечтала выступать когда-нибудь на Олимпийских играх. И вот одним росчерком мою мечту, мое дело, мою любовь, как бы обрубили. Мне, конечно, немножко больно, печально, я понимаю, что в какой-то мере вход в олимпийскую семью, в спорт для меня закрыт", - рассказала Лебедева.

По ее словам, судьба всегда ей бросала вызов. "Наверное, это мне очередной вызов, чтобы не расслабляться, а двигаться дальше, когда закрываются одни двери, открываются другие. Я думаю, может, это такой посыл, чтобы развиваться дальше, искать новые пути, может, это будут околоспортивные, может, вне спорта, но это тоже жизнь. Может, со временем, я скажу себе, почему это случилось, сейчас пока я не нахожу ответа", - отметила спортсменка.

В заключение беседы она подчеркнула, что "спорт - это были самые лучшие эмоции - победы, поражения, выступления, и несмотря ни на что, мое сердце всегда будет принадлежать спорту, легкой атлетике, прыжкам, мои эмоции и чувства, которые я переживала, их никто у меня не заберет и не отнимет".

40-летняя Лебедева, которая уже завершила спортивную карьеру и сейчас представляет Волгоградскую область в Совете Федераций, является олимпийской чемпионкой 2004 года в прыжках в длину, также в ее активе бронза этих Игр в тройном прыжке и серебро Олимпиады 2000 года в Сиднее (тройной).