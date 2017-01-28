Федерация: угроза снятия волейбольного клуба "Динамо" с чемпионата России существует

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Угроза снятия мужского волейбольного клуба "Динамо" из Краснодара с чемпионата России существует. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

В субботу волейболисты краснодарского "Динамо" бойкотировали матч чемпионата России против красноярского "Енисея" из-за финансовых проблем в клубе.

"Да, действительно, "Динамо" не вышло на игру. Причин, кроме как финансовых, не вижу. Если людям почти год не платят зарплату, то, конечно, угроза снятия с чемпионата России существует", - сказал Яременко.