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Федерация: угроза снятия волейбольного клуба "Динамо" с чемпионата России существует

Спорт
28 января, 18:09 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Иван Пучков
В субботу волейболисты бойкотировали матч против "Енисея" из-за финансовых проблем в клубе
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Александр Яременко

Александр Яременко

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Угроза снятия мужского волейбольного клуба "Динамо" из Краснодара с чемпионата России существует. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

В субботу волейболисты краснодарского "Динамо" бойкотировали матч чемпионата России против красноярского "Енисея" из-за финансовых проблем в клубе.

"Да, действительно, "Динамо" не вышло на игру. Причин, кроме как финансовых, не вижу. Если людям почти год не платят зарплату, то, конечно, угроза снятия с чемпионата России существует", - сказал Яременко.

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