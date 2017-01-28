Всероссийская федерация волейбола не одобряет акцию "Динамо", но относится с пониманием

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МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина, Иван Пучков/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) не одобряет, но относится с пониманием к решению игроков краснодарского "Динамо" бойкотировать матч 17-го тура чемпионата России с красноярским "Енисеем" из-за сложной финансовой ситуации в клубе. Об этом ТАСС заявил глава ВФВ Станислав Шевченко.
Краснодарской команде засчитано техническое поражение. Ранее сообщалось, что игроки и персонал клуба не получают зарплату в течение полугода.
"Действительно, финансовая ситуация у клуба сложная, - сказал Шевченко. - Мы пытаемся помогать со всех сторон. Я думаю, что здесь ребята уже просто дошли до предела, предел есть всему. Мы не одобряем этот бойкот, но относимся с пониманием".
"На сегодняшний день о снятии клуба говорить рано, краснодарское "Динамо" продолжает выступление в чемпионате России, - добавил он. - Находится ли ВФВ в диалоге с клубом? Тут вопрос не к клубу, а к руководству Краснодарского края. Мы работаем, надежда есть всегда".
Волейболисты краснодарского "Динамо" приняли решение бойкотировать матч чемпионата России против красноярского "Енисея", потому что ситуация в клубе достигла предела и требует решения. Об этом ТАСС заявил главный тренер команды Андрей Воронков.
"Кроме как финансовой составляющей, ничего нет, большие задолженности. С нашей стороны это своеобразный призыв и пояснение ситуации в клубе. Мы это сделали, потому что ситуация достигла предела, своеобразного края, когда дело уже принимает серьезный поворот и требует решений", - сказал Воронков.
В турнирной таблице чемпионата России "Динамо" занимает последнее место, потерпев 16 поражений в 17 матчах.