Саночник Антонов: ошибка в первом заезде не позволила бороться за медали ЧМ

ИНСБРУК /Австрия/, 28 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Грубая ошибка при прохождении трассы, допущенная российскими саночниками Александром Денисьевым и Владиславом Антоновым в первом заезде экипажей саней-двоек, не позволила им вмешаться в спор за медали. Такое мнение ТАСС высказал Антонов.

Весь пьедестал в субботних заездах на санях-двойках заняли представители Германии. Лучшие из россиян Денисьев и Антонов заняли шестое место, Владислав Южаков/Юрий Прохоров стали седьмыми, Андрей Богданов/Андрей Медведев - 15-ми.

"Мы показали лучший результат в сезоне, - отметил Антонов. - К сожалению, в первом заезде достаточно грубо ошиблись, из-за этого наши основные соперники получили фору во времени, а мы - итоговое шестое место. Думаю, что если бы не было той досадной ошибки в первом заезде, то вполне могли бы бороться за медали. Теперь переедем на более длинные трассы и посмотрим, что будет дальше".

Денисьев и Антонов - серебряные призеры Олимпиады-2014 в командной гонке вместе с Татьяной Ивановой и Альбертом Демченко.