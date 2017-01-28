Кацалапов считает, что его ошибка на твиззлах предопределила неудачный прокат пары на ЧЕ

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ОСТРАВА /Чехия/, 28 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Ошибка Никиты Кацалапова на твиззлах предопределила неудачный прокат их пары с Викторией Синициной в произвольной программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве. Об этом Кацалапов сказал журналистам.
По сумме короткой и произвольной программ Синицина и Кацалапов набрали 154,51 балла. Пара занимает пятое место перед выступлением заключительной группы.
"Я сделал ошибку на твиззлах, не могу сказать, что это связано с моим самочувствием. Тем более, что все натренировано. Даже если бы была температура или что-то болело, то все равно катались бы. И с утра, и все дни мы тренировались - никаких ошибок не было", - сказал Кацалапов.
"Мы рады, что чемпионат Европы закончился, и мы прошли этот старт. Сегодня было много народа, в зале было громче, кататься было приятно. Сам по себе чемпионат был долгим - мы приехали сюда в понедельник, все дни тренировались, потом между короткой и произвольной был выходной. Будем работать над ошибками и тренировать то, что не получилось", - подвела итоги турнира Синицина.