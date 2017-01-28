Фигуристы Степанова и Букин довольны своим выступлением на чемпионате Европы

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ОСТРАВА /Чехия/, 28 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российская танцевальная пара Александра Степанова и Иван Букин остались довольны своим выступлением на чемпионате Европы по фигурному катанию. Об этом спортсмены сказали журналистам.
По сумме программ Степанова/Букин получили 166,93 балла. Соревнования продолжаются.
"Короткой программой мы довольный на 100 процентов, в произвольной были шероховатости - моменты, в которых мы не вместе пошли. Это было буквально один-два раза. В целом мы довольны - хороший старт, публика замечательная, лед прекрасный", - сказала Степанова.
"Конечно, нам всегда хочется быть на высоте. Каждый результат подстегивает на работу, даже победы. Настоящий спортсмен всегда хочет улучшить свой результат", - добавила спортсменка.
Два года назад на чемпионате Европы в Стокгольме пара заняла третье место.
Степанова и Букин поддержали другую российскую танцевальную пару Виктория Синицина/Никита Кацалапов после их неудачного проката на чемпионате Европы. По сумме программ Синицина и Кацалапов набрали 154,51 балла.
"Каждый спортсмен понимает, что срыв на старте - это очень большое волнение. Поддержать в такой ситуации - это нормально", - сказал Букин.
"У всех бывают какие-то ошибки. Тяжело, когда с чем-то не справляешься. Радоваться чужим неудачам - это очень глупо. Нужно самим лучше кататься, чем радоваться чужим ошибкам", - отметила Степанова.