Более 4 млрд рублей выделено на развитие спорта в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 января. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Свыше 4 млрд рублей выделено для развития спорта в Крыму на период до 2020 года в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития региона. Об этом сообщил вице-премьер крымского правительства Виталий Нахлупин.

"До 2020 года нам с вами предстоит освоить за счет реконструкций и сдачи новых спортивных объектов по федеральной целевой программе более чем 4 миллиарда рублей. Никогда за годы Украины даже близко такая сумма не заходила в Крым", - цитирует Нахлупина пресс-служба крымского правительства.

В частности, в этом году, по словам вице-премьера, в Крыму будет заложен и построен в течение двух-трех лет Центр подготовки олимпийских водных видов спорта, который будет включать три современных бассейна "на уровне лучших мировых стандартов".

Ранее сообщалось, что центр подготовки олимпийских видов спорта, где сможет тренироваться сборная России, будет создан в крымском городе Алушта.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру региона. В декабре прошлого года правительство РФ пересмотрело параметры данной ФЦП, увеличив ее финансирование на 8,7% - до 769,5 млрд рублей, из них средства федерального бюджета были запланированы на уровне 738,1 млрд рублей, деньги из внебюджетных источников - 31,4 млрд рублей.