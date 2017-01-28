Гандболистки клуба "Ростов-Дон" обыграли "Битигхайм" в матче Кубка EHF

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российский женский гандбольный клуб "Ростов-Дон" одержал победу над немецким "Битигхаймом" со счетом 34:24 в домашнем матче четвертого тура группового этапа Кубка Европейской гандбольной федерации (EHF).

В турнирной таблице группы C "Ростов-Дон" занимает первое место, одержав в четырех матчах три победы. "Битигхайм" идет на последней, четвертой позиции.

В следующем матче "Ростов-Дон" 5 февраля в гостях сыграет с венгерским "Эрди", "Битигхайм" днем ранее также на выезде встретится с норвежским "Баясеном". По две лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф турнира.