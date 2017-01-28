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Чакаев, Куруглиев и Хугаев стали победителями турнира по борьбе имени Ивана Ярыгина

Спорт
28 января, 18:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Турнир завершится 29 января
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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россияне Ахмед Чакаев, Даурен Куруглиев и Алан Хугаев завоевали золотые медали на проходящем в Красноярске международном турнире по борьбе имени Ивана Ярыгина. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Чакаев победил в весовой категории до 61 кг, в финальной схватке одолев соотечественника Гаджимурада Рашидова, третье место досталось еще одному россиянину Виктору Рассадину и японцу Реи Хигучи. Куруглиев завоевал золотую медаль в весовой категории до 65 кг, победив в финале Мохаммаджавада Эбрахими из Ирана. Бронза у россиян Ахмеда Магамаева и Владислава Валиева. Хугаев, выступающий в весе до 125 кг, в финальном поединке одолел соотечественника Анзора Болтукаева, бронзовые медали завоевали иранец Джабер Садехзадех и представитель Монголии Золбоо Нацагсурен.

У женщин во второй день турнира россиянки завоевали пять медалей: в весовой категории до 53 кг Екатерина Полещук стала третьей, также бронза досталась Сумии Эрденэчимег из Монголии, победу одержала японка Маю Мукаида, вторая - монголка Огонцецег Даваасух. В категории до 55 кг Александра Андреева завоевала бронзу, также третьей стала Алтанцецег Батцецег (Монголия), золото досталось японке Сае Наньо, серебро - американке Саре Хильдебрандт. Инна Тражукова, выступающая в категории до 63 кг, стала второй, уступив в финале Орхон Пуревдорж из Монголии, бронза у болгарки Тайбе Юсейн и японки Аяки Ито. В весовой категории до 75 кг Алена Перепелкина стала третьей, также как и монголка Баяржаяр Цедендорж, победила Ган-Очир Уртнацан (Монголия), второе место заняла еще одна россиянка Алена Стародубцева.

Турнир завершится 29 января. Общий призовой фонд составляет 6,4 млн рублей.

Иван Ярыгин - советский борец-вольник, двукратный олимпийский чемпион 1972 и 1976 годов в весовой категории до 100 кг, после окончания карьеры - главный тренер сборной СССР по вольной борьбе.

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