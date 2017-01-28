Чугайнов: Самедов на данный момент на голову сильнее новичка "Локомотива" Фарфана

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Футболист Александр Самедов, покинувший московский "Локомотив" в январе, на данный момент на голову сильнее новичка железнодорожников Джефферсона Фарфана. Такое мнение ТАСС высказал бывший защитник футбольного клуба и сборной России Игорь Чугайнов.

В субботу ТАСС стало известно, что в ближайшие дни "Локомотив" подпишет контракт с 32-летним Фарфаном. Самедов ранее перешел в московский "Спартак".

"Я видел Фарфана в 2006 году в матче за ПСВ и посмотрел несколько игр за "Шальке". Он был неплохим футболистом, играл справа в полузащите с акцентом на атаку, достаточно быстрый, мог решить эпизод "один в один", - поделился впечатлениями Чугайнов. - Но это было давно, а насколько он нужен в нынешнем состоянии "Локомотиву" - большой вопрос. Думаю, будь он в хорошей форме, с октября смог бы найти команду".

"У меня большие сомнения по этому трансферу. Надо учитывать и возраст, и акклиматизацию в России. Судя по тому, где он играл в последнее время, он уже ветеран", - добавил собеседник ТАСС.

На вопрос, кто выглядит предпочтительнее, Самедов или Фарфан, Чугайнов ответил: "Самедов на голову выше, у него намного больше плюсов. Александр был ведущим игроком команды, не на последних ролях в сборной страны. Плюс он россиянин. Эти аргументы перевешивают".

Фарфан выступал за перуанский клуб "Альянса Лима" (77 матчей, 28 мячей), голландский ПСВ (118, 57), с которым четыре раза выиграл чемпионат страны, "Шальке" (170, 39), с которым завоевал Кубок и Суперкубок Германии. В немецком клубе тогда также работал нынешний спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус. Последним клубом игрока была "Аль-Джазира" из ОАЭ (12, 4).

Миранчука можно понять

"Локомотив" зимой может потерять и 21-летнего полузащитника Алексея Миранчука, который ведет переговоры о переходе в казанский "Рубин". Руководство железнодорожников и главный тренер Юрий Семин считают, что на игрока влияет его представитель, ищущий выгоду в трансфере.

"Я на стороне футболиста. Это у нас в советское время был клубный патриотизм, но в последнее время все решают деньги. Если раньше после завершения карьеры людей устраивали на работу, то сейчас о человеке забывают практически на следующий день. В таких условиях есть задача заработать деньги. Да, это не совсем правильно, но не могу осуждать людей, о которых уже завтра забудут, я знаю, о чем говорю", - сказал Чугайнов.

В январе "Локомотив" покинули Роман Шишкин, перешедший на правах аренды в "Краснодар", и Эзекиэль Хенти, арендованный клубом из ОАЭ "Бани-Яс". Клуб также намерен расстаться с Арсением Логашовым и Петаром Шкулетичем. Чугайнов заявил, что пока не понимает трансферной политики клуба.

"Ротация состава происходит в любом клубе, сейчас это происходит в "Локомотиве". Но уходят ведущие игроки, причем россияне, и пока я не вижу новых людей, которые смогли бы их заменить. На рынке россиян не так много, и вопрос встает достаточно серьезно", - сказал он.

В "Локомотиве" в августе сменилось руководство. Позже пост главного тренера покинул Игорь Черевченко, и в команду вернулся Семин. После 17 туров чемпионата России железнодорожники занимают 10-е место в турнирной таблице с 23 очками.