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Фигуристы Боброва и Соловьев завоевали бронзу ЧЕ в танцах на льду

Спорт
28 января, 18:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Победу одержали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон
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Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев

© EPA/MARTIN DIVISEK

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российская танцевальная пара Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли третье место на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в чешской Остраве. Их итоговый результат - 186,56 балла.

Победу одержали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (189,67), вторыми стали итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте (186,64).

Другая российская пара Александра Степанова и Иван Букин заняли пятое место (166,93), Виктория Синицына и Никита Кацалапов - десятое (154,51).

Боброва и Соловьев являются олимпийскими чемпионами 2014 года в командных соревнованиях, также на их счету бронза чемпионата мира 2013 года в Лондоне.

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