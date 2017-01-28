Фигуристы Боброва и Соловьев завоевали бронзу ЧЕ в танцах на льду

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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российская танцевальная пара Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли третье место на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в чешской Остраве. Их итоговый результат - 186,56 балла.
Победу одержали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (189,67), вторыми стали итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте (186,64).
Другая российская пара Александра Степанова и Иван Букин заняли пятое место (166,93), Виктория Синицына и Никита Кацалапов - десятое (154,51).
Боброва и Соловьев являются олимпийскими чемпионами 2014 года в командных соревнованиях, также на их счету бронза чемпионата мира 2013 года в Лондоне.