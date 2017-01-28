Сборная Казахстана по хоккею разгромила команду Китая на Универсиаде в Алма-Ате

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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Сборная Казахстана по хоккею обыграла команду Китая со счетом 22:0 в матче зимней Универсиады, которая проходит в Алма-Ате.
В других матчах игрового дня латвийцы в овертайме победили японцев со счетом 4:3, сборная Словакии разгромила команду Великобритании - 9:0.
Сборная России 30 января проведет свой первый матч на турнире против команды Южной Кореи.
Церемония открытия XXVIII Всемирной зимней Универсиады состоится 29 января, соревнования закончатся 8 февраля.