Сборная Казахстана по хоккею разгромила команду Китая на Универсиаде в Алма-Ате

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Сборная Казахстана по хоккею обыграла команду Китая со счетом 22:0 в матче зимней Универсиады, которая проходит в Алма-Ате.

В других матчах игрового дня латвийцы в овертайме победили японцев со счетом 4:3, сборная Словакии разгромила команду Великобритании - 9:0.

Сборная России 30 января проведет свой первый матч на турнире против команды Южной Кореи.

Церемония открытия XXVIII Всемирной зимней Универсиады состоится 29 января, соревнования закончатся 8 февраля.