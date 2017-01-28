"Барыс" прервал серию из четырех побед в КХЛ, проиграв минскому "Динамо"

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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Минское "Динамо" одержало победу над астанинским "Барысом" со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Павлович (11-я минута) и Никита Мицкевич (34). У проигравших отличился Брэндон Боченски (39).
В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" занимает шестое место, набрав в 52 матчах 90 очков, "Барыс" прервал серию из четырех побед и с 81 очком после 54 игр идет пятым на Востоке.
"Динамо" в следующем матче 30 января в гостях сыграет с хельсинским "Йокеритом". Следующим соперником "Барыса" также станет "Йокерит", встреча состоится 1 февраля в Астане.