"Барыс" прервал серию из четырех побед в КХЛ, проиграв минскому "Динамо"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Минское "Динамо" одержало победу над астанинским "Барысом" со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Павлович (11-я минута) и Никита Мицкевич (34). У проигравших отличился Брэндон Боченски (39).

В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" занимает шестое место, набрав в 52 матчах 90 очков, "Барыс" прервал серию из четырех побед и с 81 очком после 54 игр идет пятым на Востоке.

"Динамо" в следующем матче 30 января в гостях сыграет с хельсинским "Йокеритом". Следующим соперником "Барыса" также станет "Йокерит", встреча состоится 1 февраля в Астане.