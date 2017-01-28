"Хоффенхайм" проиграл "Лейпцигу" в чемпионате Германии, потерпев первое поражение в сезоне

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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. "Хоффенхайм" проиграл "Лейпцигу" со счетом 1:2 в гостевом матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.
В составе победителей голы забили Тимо Вернер (38-я минута) и Марсель Забитцер (77), у проигравших отличился Надим Амири (18).
"Хоффенхайм" оставался единственной командой в Европе, которая не имела поражений в сезоне-2016/17.
После 18 туров "Лейпциг" занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 42 очка, "Хоффенхайм" с 31 баллом идет четвертым.
В следующем туре "Лейпциг" 4 февраля в гостях встретится с дортмундской "Боруссией", "Хоффенхайм" в тот же день примет "Майнц".