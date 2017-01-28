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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Женский чемпионат мира по гандболу 2021 года пройдет в Испании, 2023 года - в Дании, Норвегии и Швеции. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гандбола (IHF).
Соответствующее решение было принято по итогам очередного совета IHF.
Для Испании это будет первый женский чемпионат мира, в 2013 году в Испании проходило мужское мировое первенство. Для Дании, Норвегии и Швеции это будет первое совместное проведение женского ЧМ.