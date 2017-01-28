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Фигурист Соловьев: высокая конкуренция в Европе подстегивает работать еще больше

Спорт
28 января, 19:49 UTC+3 ОСТРАВА корр. ТАСС, Олег Кошелев
Соловьев, завоевавший в паре с Екатериной Бобровой бронзу ЧЕ в танцах на льду, подчеркнул, что для него важно побеждать в равной борьбе, а не ждать ошибок соперников
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Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев

© EPA/MARTIN DIVISEK

ОСТРАВА /Чехия/, 28 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Высокая конкуренция на чемпионате Европы по фигурному катанию подстегивает российского фигуриста Дмитрия Соловьева работать еще больше. Об этом он заявил журналистам.

Российская танцевальная пара Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли третье место на чемпионате Европы в чешской Остраве. Победу одержали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (189,67), вторыми стали итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте (186,64).

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"Все действительно откатали очень здорово - и итальянцы, и французы. Здорово, что есть такая конкуренция в Европе, это подстегивает работать еще больше. Если бы мы заняли третье место после короткой программы, то были бы больше удовлетворены результатом. А так как мы занимали первое место, опускаться всегда досаднее", - сказал Соловьев.

"За эти две программы мы сделали все, что от нас зависело", - добавила Боброва.

Соловьев подчеркнул, что для него важно побеждать в равной борьбе, а не ждать ошибок соперников. "Я за чистый спорт, чтобы все выдавали максимум своих возможностей, и на соревнованиях побеждал сильнейший. Когда кто-то ошибается, это все-таки не то", - отметил он.

"С другой стороны, приятно, наше отставание не столь велико. Возможно, мы приближаемся к лидерам. Не будем загадывать, впереди чемпионат мира, к нему мы будем готовиться по-особому. Я уже в предвкушении возвращения домой, чтобы начать работать", - добавил Соловьев.

Чемпионат мира пройдет в Хельсинки в конце марта - начале апреля.

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