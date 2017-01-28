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ЦСКА объявил о подписании контракта с футболистом Оланаре

Спорт
28 января, 19:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Соглашение с 22-летним форвардом рассчитано на 4,5 года
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Аарон Оланаре (слева)

Аарон Оланаре (слева)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Нападающий Аарон Оланаре стал игроком московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Соглашение с 22-летним игроком рассчитано на 4,5 года.

"ЦСКА - единственная команда, в которой я хотел продолжить карьеру, чудесно, что именно так и произошло, - сказал форвард. - Я хорошо знаком и с нынешними тренерами, и почти со всеми ребятами, поэтому уверен, что мне удастся без проблем заново влиться в коллектив. А главное - я очень хочу проявить себя как можно лучше и принести команде максимум пользы".

Оланаре уже выступал за ЦСКА в начале 2016 года на правах аренды. В составе армейцев нигериец провел 10 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Права на футболиста принадлежали китайскому клубу "Гуанчжоу".

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