КХЛ дисквалифицировала тренера "Торпедо" Скудру на четыре матча за оскорбление судей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дисквалифицировала главного тренера нижегородского клуба "Торпедо" Петериса Скудру на четыре матча за оскорбление судей. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

В пятницу Скудра в матче регулярного чемпионата с санкт-петербургским СКА (4:2) был удален до конца игры.

"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на главного тренера "Торпедо" Петериса Скудру наказание по правилу 551 б (оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны представителей команды) - дисциплинарный до конца игры штраф (20 мин.) - и согласно п.2.2. статьи 26 дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу. Кроме того, поскольку дисциплинарный штраф до конца игры (20 мин.) стал для Скудры повторным в нынешнем чемпионате, на него согласно п.4.3.1. ст.26 дисциплинарного регламента КХЛ также накладывается обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф", - говорится в сообщении.

"Торпедо" занимает пятую строчку в таблице Западной конференции КХЛ с 98 очками.