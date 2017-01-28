Фигурист Сизерон заявил, что их дуэту нечего было терять перед произвольной программой ЧЕ

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ОСТРАВА /Чехия/, 28 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Французскому танцевальному дуэту Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон нечего было терять перед произвольной программой на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Остраве. Об этом Сизерон сказал журналистам.
Пападакис и Сизерон завоевали золото чемпионата Европы. После короткой программы французы занимали третье место.
"Нам удалось показать такое же выступление, как и на тренировках. Все было восхитительно, публика приняла нас очень тепло. Нам было нечего терять. Нужно уметь принимать любое положение дел и справляться с ним, этому мы научились по ходу карьеры", - отметил Сизерон.
Второе место на чемпионате Европы заняли итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте, россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали третьими.