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Фигурист Сизерон заявил, что их дуэту нечего было терять перед произвольной программой ЧЕ

Спорт
28 января, 20:13 UTC+3 ОСТРАВА корр. ТАСС, Олег Кошелев
Французы завоевали золото, хотя после короткой программы занимали третье место
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Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон

Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон

© EPA/MARTIN DIVISEK

ОСТРАВА /Чехия/, 28 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Французскому танцевальному дуэту Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон нечего было терять перед произвольной программой на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Остраве. Об этом Сизерон сказал журналистам.

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Пападакис и Сизерон завоевали золото чемпионата Европы. После короткой программы французы занимали третье место.

"Нам удалось показать такое же выступление, как и на тренировках. Все было восхитительно, публика приняла нас очень тепло. Нам было нечего терять. Нужно уметь принимать любое положение дел и справляться с ним, этому мы научились по ходу карьеры", - отметил Сизерон.

Второе место на чемпионате Европы заняли итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте, россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали третьими.

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