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Тренеры фигуристов Степановой и Букина не нашли объяснения их оценкам на ЧЕ

Спорт
28 января, 20:38 UTC+3 ОСТРАВА корр. ТАСС, Олег Кошелев
Российская пара заняла на чемпионате Европы пятое место в танцах на льду
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Александра Степанова и Иван Букин

Александра Степанова и Иван Букин

© EPA/MARTIN DIVISEK

ОСТРАВА /Чехия/, 28 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Тренеры российской танцевальной пары Александра Степанова/Иван Букин Ирина Жук и Александр Свинин не нашли объяснений оценкам, которые спортсмены получили по итогам произвольной программы на чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве. Об этом тренеры сообщили журналистам.

Степанова и Букин заняли пятое место с результатом 116,93 балла.

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"Могу сказать, что ребята очень хорошо катались - и на тренировках, и на самих соревнованиях. В коротком танце они сделали все что могли, это был один из их лучших прокатов. В произвольном визуальных ошибок также не было. Что касается оценок, то попробуйте их сами объяснить. Мы не компетентны в этом, не очень все понимаем", - сказал Свинин.

"Мы работаем, все говорят, пара выросла настолько, что вышла на другой уровень, а результат у нас все хуже и хуже, это же парадокс. Это уже невооруженным глазом видно", - добавила Жук.

По словам Свинина, специалисты, которые наблюдают за работой пары, не находят грубых ошибок. "В этом сезоне было много соревнований, но такого технического уровня, как на этом чемпионате, у нас не было даже близко. И оценок таких давно не было", - заявил Свинин.

В 2015 году пара заняла на чемпионате Европы третье место, в 2016-м - пятое.

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