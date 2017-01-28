Тренеры фигуристов Степановой и Букина не нашли объяснения их оценкам на ЧЕ

ОСТРАВА /Чехия/, 28 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Тренеры российской танцевальной пары Александра Степанова/Иван Букин Ирина Жук и Александр Свинин не нашли объяснений оценкам, которые спортсмены получили по итогам произвольной программы на чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве. Об этом тренеры сообщили журналистам.

Степанова и Букин заняли пятое место с результатом 116,93 балла.

"Могу сказать, что ребята очень хорошо катались - и на тренировках, и на самих соревнованиях. В коротком танце они сделали все что могли, это был один из их лучших прокатов. В произвольном визуальных ошибок также не было. Что касается оценок, то попробуйте их сами объяснить. Мы не компетентны в этом, не очень все понимаем", - сказал Свинин.

"Мы работаем, все говорят, пара выросла настолько, что вышла на другой уровень, а результат у нас все хуже и хуже, это же парадокс. Это уже невооруженным глазом видно", - добавила Жук.

По словам Свинина, специалисты, которые наблюдают за работой пары, не находят грубых ошибок. "В этом сезоне было много соревнований, но такого технического уровня, как на этом чемпионате, у нас не было даже близко. И оценок таких давно не было", - заявил Свинин.

В 2015 году пара заняла на чемпионате Европы третье место, в 2016-м - пятое.