Россияне лишились шансов на победу на шахматном супертурнире в Нидерландах

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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российские шахматисты перед последним туром лишились шансов на победу на традиционном супертурнире в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).
В матче 12-го тура Сергей Карякин сыграл вничью с соотечественником Яном Непомнящим, а Дмитрий Андрейкин разошелся миром с поляком Радославом Войташеком.
Также вничью завершились партии Уэсли Со (США) - Вэй И (Китай), Башкаран Адхибан (Индия) - Аниш Гири (Нидерланды), Пентала Харикришна (Индия) - Рихард Раппорт (Венгрия). Левон Аронян (Армения) обыграл Люка ван Вели (Нидерланды), чемпион мира Магнус Карлсен из Норвегии был сильнее украинца Павла Эльянова.
Перед заключительным туром лидерство сохранил Со - 8 очков. Далее идут Вэй И, Аронян, Карлсен (по 7,5), Эльянов, Карякин, Адхибан (по 6,5), Харикришна, Гири (по 6), Андрейкин, Войташек, Непомнящий (по 5), Раппорт (4,5), ван Вели (2,5).
Супертурнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Карякин, представлявший тогда Украину.
Турнир завершится 29 января.