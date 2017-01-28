Сборная Буркина-Фасо обыграла команду Туниса и вышла в полуфинал Кубка Африки

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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Сборная Буркина-Фасо обыграла команду Туниса в четвертьфинале Кубка африканских наций по футболу.
Голы забили Аристид Бансе (81-я минута) и Прежюс Накулма (84).
Соперник команды Буркина-Фасо определится в воскресенье в матче между сборными Египта и Марокко.
Турнир завершится 5 февраля.