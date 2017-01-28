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Ковалев и Трояновский могут быть исключены из рейтинга WBC за игнорирование VADA

Спорт
28 января, 21:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Также антидопинговой программы не придерживаются такие известные боксеры, как немец Артур Абрахам, американец Тимоти Брэдли, кубинец Луис Ортис
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Сергей Ковалев (слева)

Сергей Ковалев (слева)

© AP/John Locher

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российские боксеры Сергей Ковалев и Эдуард Трояновский получили предупреждения от Всемирного боксерского совета (WBC) за игнорирование антидопинговой программы Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA). Список боксеров, игнорирующих программу, опубликовал портал Вoxingscene.com.

Сообщается, что если спортсмены не запишутся в программу, WBC может исключить их из своего рейтинга, новая версия которого будет опубликована в начале февраля.

Кроме россиян, в список также попали такие известные боксеры, как немец Артур Абрахам, американец Тимоти Брэдли, кубинец Луис Ортис.

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