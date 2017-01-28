Ковалев и Трояновский могут быть исключены из рейтинга WBC за игнорирование VADA

Экстремисты "Джебхат ан-Нусры" создали новую коалицию на севере СирииМеждународная панорама 28 января, 22:24
Два мяча Кокорина принесли победу "Зениту" над "Легией" в контрольном матчеСпорт 28 января, 21:51
Ковалев и Трояновский могут быть исключены из рейтинга WBC за игнорирование VADAСпорт 28 января, 21:34
У музыканта группы "Бахыт-Компот" в московском Гольяново украли гитару за $3 тыс.Происшествия 28 января, 21:26
Эксперты подтвердили аутентичность документов об агентурном прошлом ВаленсыМеждународная панорама 28 января, 21:23
Сборная Буркина-Фасо обыграла команду Туниса и вышла в полуфинал Кубка АфрикиСпорт 28 января, 21:21
Россияне лишились шансов на победу на шахматном супертурнире в НидерландахСпорт 28 января, 21:07
Нетаньяху назвал решение Трампа о стене на границе с Мексикой великой идеейМеждународная панорама 28 января, 21:02
Стржалковский: тренер "Динамо" не может заставить некоторых футболистов играть на полнуюСпорт 28 января, 20:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российские боксеры Сергей Ковалев и Эдуард Трояновский получили предупреждения от Всемирного боксерского совета (WBC) за игнорирование антидопинговой программы Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA). Список боксеров, игнорирующих программу, опубликовал портал Вoxingscene.com.
Сообщается, что если спортсмены не запишутся в программу, WBC может исключить их из своего рейтинга, новая версия которого будет опубликована в начале февраля.
Кроме россиян, в список также попали такие известные боксеры, как немец Артур Абрахам, американец Тимоти Брэдли, кубинец Луис Ортис.