Чемпионат России по кикбоксингу 2017 года пройдет в Грозном

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Чемпионат и первенство России по кикбоксингу 2017 года состоятся в Грозном во Дворце спорта "Колизей". Об этом на своей странице в социальной сети Instagram написал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

"Грозный получил право проведения чемпионата и первенства России по кикбоксингу, - написал Кадыров. - Соревнования запланированы на март и состоятся во Дворце спорта "Колизей". На ринг выйдут лучшие кикбоксеры страны. Победители и призеры получат путевки на чемпионаты мира и Европы".

Чемпионат и первенство России пройдут с 26 по 31 марта.