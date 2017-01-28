Гандболистки "Кубани" обыграли "Лейпциг" в матче Кубка ЕГФ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российский женский гандбольный клуб "Кубань" обыграли немецкий "Лейпциг" со счетом 33:27 в гостевом матче четвертого тура группового этапа Кубка Европейской гандбольной федерации (ЕГФ).

В турнирной таблице группы B "Кубань" вышла в лидеры, одержав в четырех матчах три победы. "Лейпциг" идет последним.

В следующем матче "Кубань" 4 февраля на выезде сыграет с венгерской "Альбой". По две лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф.