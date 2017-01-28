Гандболистки "Кубани" обыграли "Лейпциг" в матче Кубка ЕГФ

Экстремисты "Джебхат ан-Нусры" создали новую коалицию на севере СирииМеждународная панорама 28 января, 22:24
Два мяча Кокорина принесли победу "Зениту" над "Легией" в контрольном матчеСпорт 28 января, 21:51
Ковалев и Трояновский могут быть исключены из рейтинга WBC за игнорирование VADAСпорт 28 января, 21:34
У музыканта группы "Бахыт-Компот" в московском Гольяново украли гитару за $3 тыс.Происшествия 28 января, 21:26
Эксперты подтвердили аутентичность документов об агентурном прошлом ВаленсыМеждународная панорама 28 января, 21:23
Сборная Буркина-Фасо обыграла команду Туниса и вышла в полуфинал Кубка АфрикиСпорт 28 января, 21:21
Россияне лишились шансов на победу на шахматном супертурнире в НидерландахСпорт 28 января, 21:07
Нетаньяху назвал решение Трампа о стене на границе с Мексикой великой идеейМеждународная панорама 28 января, 21:02
Стржалковский: тренер "Динамо" не может заставить некоторых футболистов играть на полнуюСпорт 28 января, 20:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российский женский гандбольный клуб "Кубань" обыграли немецкий "Лейпциг" со счетом 33:27 в гостевом матче четвертого тура группового этапа Кубка Европейской гандбольной федерации (ЕГФ).
В турнирной таблице группы B "Кубань" вышла в лидеры, одержав в четырех матчах три победы. "Лейпциг" идет последним.
В следующем матче "Кубань" 4 февраля на выезде сыграет с венгерской "Альбой". По две лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф.