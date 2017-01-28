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"Арсенал" разгромил "Саутгемптон" в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу

Спорт
28 января, 22:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 5:0
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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. "Арсенал" разгромил "Саутгемптон" со счетом 5:0 в гостевом матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.

Дубль оформил Данни Уэлбек (15-я и 22-я минуты), хет- трик на счету Тео Уолкотта (35, 69, 84).

Соперник "Арсенал" по следующему раунду станет известен по итогам жеребьевки.

В других матчах лондонский "Челси" разгромил "Брендтфорд" - 4:0, "Тоттенхэм" победил "Уикомб" со счетом 4:3.

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