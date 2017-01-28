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Фигурист Самарин на ЧЕ постарался обозначить судьям свое присутствие

Спорт
28 января, 23:22 UTC+3 ОСТРАВА корр. ТАСС, Олег Кошелев
18-летний Самарин по итогам короткой и произвольной программ получил суммарный балл 230,87
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ОСТРАВА /Чехия/, 28 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российский фигурист Александр Самарин на чемпионате Европы в Остраве постарался обозначить судьям свое присутствие. Об этом Самарин рассказал журналистам.

18-летний Самарин по итогам короткой и произвольной программ получил суммарный балл 230,87.

"Следующий сезон будет очень важным, а в этом я постарался обозначить всем судьям свое присутствие. Показать, что в России есть такой спортсмен. Думаю, получилось поставить не точку, а многоточие. Теперь обо мне узнал больший круг людей, это поможет в очень важном следующем сезоне", - отметил Самарин.

Изначально в планах на сезон Самарина не значилось участие в чемпионате Европы.

"Изначально планировалось, что я поеду на Универсиаду, - подчеркнул он. - Но раз все так поменялось, то оно и к лучшему. Значит, в предолимпийский сезон я прокатался на таком высоком стартовом уровне. Теперь будет несколько проще и спокойнее кататься на следующих стартах".

"Дебютант и юниор - это все оправдания, я такой же спортсмен, как и все остальные, - продолжил Самарин. - Да, было достаточно недочетов, но мы работаем над ними, исправляем. Пока, конечно, не такими быстрыми шагами, как хотелось бы. Не получилось до конца показать самоотдачу, выплеснуть ту работу, которая была проделана до этого времени".

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