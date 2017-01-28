Вратарь "Эшторила" был оглушен петардой в матче чемпионата Португалии по футболу

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Вратарь португальского футбольного клуба "Эшторил" Хосе Морейру был оглушен петардой в домашнем матче национального чемпионата против "Порту". Об этом сообщает газета Record.

Отмечается, что перед началом второго тайма болельщики гостей бросили две петарды в голкипера, одна из которых взорвалась в непосредственной близости от Морейру. Судья матча отложил начала второго тайма.

За "Эшторил" на правах аренды выступает российский нападающий Константин Базелюк.

Встреча завершилась победой "Порту" со счетом 2:1.