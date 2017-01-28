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Вратарь "Эшторила" был оглушен петардой в матче чемпионата Португалии по футболу

Спорт
28 января, 23:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Перед началом второго тайма домашнего матча с "Порту" болельщики гостей бросили две петарды в голкипера, одна из которых взорвалась в непосредственной близости от него
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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Вратарь португальского футбольного клуба "Эшторил" Хосе Морейру был оглушен петардой в домашнем матче национального чемпионата против "Порту". Об этом сообщает газета Record.

Отмечается, что перед началом второго тайма болельщики гостей бросили две петарды в голкипера, одна из которых взорвалась в непосредственной близости от Морейру. Судья матча отложил начала второго тайма.

За "Эшторил" на правах аренды выступает российский нападающий Константин Базелюк.

Встреча завершилась победой "Порту" со счетом 2:1.

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