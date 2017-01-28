Гандболистки "Лады" обыграли "Метцинген" в матче Кубка ЕГФ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российский женский гандбольный клуб "Лада" (Тольятти) обыграл немецкий "Метцинген" со счетом 24:23 в гостевом матче четвертого тура группового этапа Кубка ЕГФ.

В турнирной таблице группы D "Лада" занимает третье место, одержав в четырех матчах две победы. "Метцинген" идет вторым.

В следующем матче 4 февраля "Лада" примет датский клуб НФХ. По две лучшие команды из каждой группы выходят в плей- офф.