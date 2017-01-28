Фигурист Ковтун завоевал серебро чемпионата Европы

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российский фигурист Максим Ковтун занял второе место на чемпионате Европы, который завершился в чешской Остраве. По сумме короткой и произвольной программ спортсмен показал результат 266,80 балла.

Победу одержал испанец Хавьер Фернандес (294,84). Третье место занял еще один россиянин Михаил Коляда (250,18), его соотечественник Александр Самарин стал восьмым (230,87).

Фернандес одержал пятую подряд победу на чемпионатах Европы. В активе Ковтуна на чемпионатах Европы до этого турнира были серебро (2015) и бронза (2016), для Коляды награда стала первой на крупных международных турнирах.