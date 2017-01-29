Фигурист Коляда объяснил ошибки на чемпионате Европы психологической неготовностью

ОСТРАВА /Чехия/, 29 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российский фигурист Михаил Коляда считает свои ошибки на чемпионате Европы в Остраве следствием психологической неготовности. Об этом он сказал журналистам.

Коляда набрал 250,18 балла по сумме короткой и произвольной программ и занял третье место. Победу одержал испанец Хавьер Фернандес (294,84). Еще один россиянин Максим Ковтун (266,80) стал вторым.

"И короткую, и произвольную я прокатал не хорошо и даже не средне, а как-то совсем плохо. Думаю, пока это связано с психологической неготовностью, потому что физически я был готов очень хорошо", - сказал Коляда.

"Первый аксель я сделал - первый барьер был пройден. Когда ехал на второй аксель, я был полностью уверен, что сделаю его, но почему-то поторопился. Надо было чуть-чуть плечи подержать. Приедем в Питер, будем все это разбирать с тренером", - добавил фигурист.