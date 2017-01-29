Фигурист Коляда объяснил ошибки на чемпионате Европы психологической неготовностью

Фигурист Самарин видит в Фернандесе соперника и не считает правильным восхвалять егоСпорт 29 января, 1:34
СМИ: вице-президент США примет участие в Мюнхенской конференции по безопасностиМеждународная панорама 29 января, 1:30
Фернандес считает себя обычным фигуристом, а не машинойСпорт 29 января, 1:08
Уэйн Гретцки заменит тренера "Коламбуса" Тортореллу в Матче звезд НХЛСпорт 29 января, 1:06
Фигурист Ковтун рад, что достойно откатал обе программы на ЧЕСпорт 29 января, 0:59
Трюдо: Канада рада всем беженцам, независимо от их верыМеждународная панорама 29 января, 0:56
Горшков признал успешным выступление российских фигуристов на ЧЕСпорт 29 января, 0:25
Чемпионат мира по хоккею с мячом стартует в ШвецииСпорт 29 января, 0:23
Бразильский боец Брандао досрочно победил МачаеваСпорт 29 января, 0:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОСТРАВА /Чехия/, 29 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российский фигурист Михаил Коляда считает свои ошибки на чемпионате Европы в Остраве следствием психологической неготовности. Об этом он сказал журналистам.
Коляда набрал 250,18 балла по сумме короткой и произвольной программ и занял третье место. Победу одержал испанец Хавьер Фернандес (294,84). Еще один россиянин Максим Ковтун (266,80) стал вторым.
"И короткую, и произвольную я прокатал не хорошо и даже не средне, а как-то совсем плохо. Думаю, пока это связано с психологической неготовностью, потому что физически я был готов очень хорошо", - сказал Коляда.
"Первый аксель я сделал - первый барьер был пройден. Когда ехал на второй аксель, я был полностью уверен, что сделаю его, но почему-то поторопился. Надо было чуть-чуть плечи подержать. Приедем в Питер, будем все это разбирать с тренером", - добавил фигурист.