Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фигурист Коляда объяснил ошибки на чемпионате Европы психологической неготовностью

Спорт
29 января, 0:12 UTC+3 ОСТРАВА корр. ТАСС, Олег Кошелев
Коляда набрал 250,18 балла по сумме программ и стал третьим
Поделиться
Материал из 1 страницы
Михаил Коляда

Михаил Коляда

© Станислав Красильников/ТАСС

ОСТРАВА /Чехия/, 29 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российский фигурист Михаил Коляда считает свои ошибки на чемпионате Европы в Остраве следствием психологической неготовности. Об этом он сказал журналистам.

Коляда набрал 250,18 балла по сумме короткой и произвольной программ и занял третье место. Победу одержал испанец Хавьер Фернандес (294,84). Еще один россиянин Максим Ковтун (266,80) стал вторым.

"И короткую, и произвольную я прокатал не хорошо и даже не средне, а как-то совсем плохо. Думаю, пока это связано с психологической неготовностью, потому что физически я был готов очень хорошо", - сказал Коляда.

"Первый аксель я сделал - первый барьер был пройден. Когда ехал на второй аксель, я был полностью уверен, что сделаю его, но почему-то поторопился. Надо было чуть-чуть плечи подержать. Приедем в Питер, будем все это разбирать с тренером", - добавил фигурист.

Смотрите также

Горшков признал успешным выступление российских фигуристов на ЧЕ
Российские фигуристы завоевали шесть медалей на чемпионате Европы
Фигурист Ковтун завоевал серебро чемпионата Европы
Судьи пересмотрели оценки в пользу российских танцоров на ЧЕ по фигурному катанию

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧЕ-2017 по фигурному катанию
В других СМИ
Реклама
Фото
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Евгения Медведева с золотой медалью чемпионата Европы по фигурному катанию 2017 года
10
На вершине мира: Медведева выиграла чемпионат Европы с двумя мировыми рекордами
6
ЖХЛ представила календарь на 2017 год с хоккеистками чемпионата
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Со знаком плюс": реакция на первый разговор Путина и Трампа
2
Фернандес считает себя обычным фигуристом, а не машиной
3
Олланд призвал Европу дать жесткий ответ на заявления Трампа
4
Путин и Трамп продемонстрировали настрой на развитие взаимодействия РФ и США
5
Телефонный разговор Трампа и Путина состоится 28 января в 20:00 мск
6
РФ готова принять сотрудников украинской самолетостроительной компании "Антонов"
7
Олланд заявил Трампу, что санкции с РФ можно снять только после урегулирования на Украине
Темы дня
Реклама