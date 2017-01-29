Чемпионат мира по хоккею с мячом стартует в Швеции

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Чемпионат мира по хоккею с мячом стартует в воскресенье в шведском Сандвикене. Основными претендентами на победу вновь будут сборные России и Швеции, которые на предварительном этапе сыграют 1 февраля.

В дивизионе А чемпионата мира выступят восемь команд, которые разбиты на две группы. В первой группе сыграют сильнейшие сборные последних лет - России, Швеции, Казахстана и Финляндии, во второй - Белоруссии, Норвегии, США и Германии. Чемпионат стартует воскресным матчем команды хозяев с финнами, российская сборная встречи предварительного этапа проведет 30 января с командой Казахстана, 31 января - Финляндии и 1 февраля - Швеции.

Все команды выходят в четвертьфинал, где встретятся сборные из разных групп. Матчи этой стадии состоятся 2 февраля, полуфиналы - 4 февраля, матч за третье место и финал - 5 февраля. Все игры пройдут на искусственном льду "Еранссон-Арены", вмещающей 10 тысяч зрителей.

Главный тренер сборной России Сергей Мяус пригласил для участия в чемпионате мира 18 хоккеистов. Это вратари Роман Черных ("Енисей"), Денис Рысев ("Байкал-Энергия"), защитники - Павел Булатов ("Венерсборг", Швеция), Михаил Прокопьев ("Енисей"), Василий Грановский, Алексей Чижов, Валерий Ивкин (все - "СКА-Нефтяник"), полузащитники - Алан Джусоев ("Сандвикен", Швеция), Дмитрий Савельев, Янис Бефус (оба - "Водник"), Сергей Шабуров ("Динамо", Москва), Максим Ишкельдин, Юрий Шардаков, Александр Антипов (все - "СКА- Нефтяник"), нападающие - Евгений Иванушкин ("Байкал- Энергия"), Артем Бондаренко ("СКА-Нефтяник"), Никита Иванов ("Венерсборг", Швеция), Алмаз Миргазов ("Енисей").

Сборная России сыграет на чемпионате мира без своего многолетнего лидера нападения Сергея Ломанова. Девятикратный чемпион мира, как и другие ветераны - Петр Захаров и Игорь Ларионов - не были вызваны в национальную команду в связи с ее омоложением. Российская сборная победила на четырех предыдущих чемпионатах мира по хоккею с мячом, при этом на двух предыдущих турнирах Ломанов признавался лучшим игроком.

Канада вернулась в элиту

В субботу завершился турнир в дивизионе В в шведском Тролльхеттане, победу одержала сборная Канады, возвращающаяся в элиту.

Чемпионаты мира по хоккею с мячом проводятся с 1957 года, сборные СССР и России выиграли титул 24 раза, шведская команда - 11 раз. В 2004 году единственный раз за 60 лет гегемонию сильнейших команд планеты сумели прервать финны, став чемпионами мира.

Мировое первенство чаще всего проходило в России и Швеции, три предыдущих турнира состоялись в Иркутске, Хабаровске и Ульяновске. В 2018 году чемпионат мира по хоккею с мячом вновь пройдет в Хабаровске.