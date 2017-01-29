Горшков признал успешным выступление российских фигуристов на ЧЕ

ОСТРАВА /Чехия/, 29 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков считает выступление российских спортсменов на чемпионате Европы в Остраве успешным. Об этом он сказал журналистам.

Российские фигуристы завоевали две золотые, две серебряные и две бронзовые медали.

"У меня к катанию наших спортсменов претензий практически нет. Они катались хорошо - это самое главное. Вы знаете, что не все зависит от спортсменов. По медалям все в порядке", - сказал Горшков.

В соревнованиях спортивных пар победили Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Евгения Медведева завоевала золото у одиночниц, Анна Погорилая была второй. В субботу в танцах на льду бронзу выиграли Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, а Максим Ковтун и Михаил Коляда завоевали серебро и бронзу соответственно в соревнованиях мужчин-одиночников.