Сборная Словении завоевала бронзу чемпионата мира по гандболу

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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Сборная Словении обыграла команду Хорватии со счетом 31:30 в матче за третье место чемпионата мира по гандболу, который проходит во Франции.
В воскресенье в финале действующие чемпионы мира французы сыграют с командой Норвегии.
Сборная России не смогла пробиться в четвертьфинал турнира, проиграв в матче 1/8 финала команде Словении - 26:32, и по итогам турнира заняла 12-е место.