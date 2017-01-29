Фигурист Ковтун рад, что достойно откатал обе программы на ЧЕ

ОСТРАВА /Чехия/, 29 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российский фигурист Максим Ковтун признался, что он рад своему выступлению на чемпионате Европы в Остраве, где он сумел достойно откатать и короткую, и произвольную программу. Об этом Ковтун сказал журналистам.

Ковтун занял второе место на чемпионате Европы, набрав 266,80 балла. Победу одержал испанец Хавьер Фернандес (294,84).

"Я рад, что смог откатать достойно две программы и побил свой рекорд на 20 с лишним баллом. Мы на правильном пути, и мне это придает мотивации. Буду возвращаться на прежний уровень и буду идти дальше", - сказал Ковтун.

"Много раз получалось так, что одну программу я исполнял хорошо, а вторую очень плохо. Я рад, что сегодня удалось сломать барьер, который стоял передо мной. Верю, что если один раз получилось, то получится еще и еще. Нужно стараться, работать над этим", - добавил он.

Ковтун подчеркнул, что в произвольной программе он допустил ошибку в лутце. "Эта ошибочка стоила мне баллов 10", - отметил фигурист.