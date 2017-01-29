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Фигурист Ковтун рад, что достойно откатал обе программы на ЧЕ

Спорт
29 января, 0:59 UTC+3 ОСТРАВА корр. ТАСС, Олег Кошелев
По словам российского спортсмена, ставшего вторым на чемпионате Европы, он находится на правильном пути
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Максим Ковтун

Максим Ковтун

© EPA/MARTIN DIVISEK

ОСТРАВА /Чехия/, 29 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российский фигурист Максим Ковтун признался, что он рад своему выступлению на чемпионате Европы в Остраве, где он сумел достойно откатать и короткую, и произвольную программу. Об этом Ковтун сказал журналистам.

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Ковтун занял второе место на чемпионате Европы, набрав 266,80 балла. Победу одержал испанец Хавьер Фернандес (294,84).

"Я рад, что смог откатать достойно две программы и побил свой рекорд на 20 с лишним баллом. Мы на правильном пути, и мне это придает мотивации. Буду возвращаться на прежний уровень и буду идти дальше", - сказал Ковтун.

"Много раз получалось так, что одну программу я исполнял хорошо, а вторую очень плохо. Я рад, что сегодня удалось сломать барьер, который стоял передо мной. Верю, что если один раз получилось, то получится еще и еще. Нужно стараться, работать над этим", - добавил он.

Ковтун подчеркнул, что в произвольной программе он допустил ошибку в лутце. "Эта ошибочка стоила мне баллов 10", - отметил фигурист.

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