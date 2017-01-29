Уэйн Гретцки заменит тренера "Коламбуса" Тортореллу в Матче звезд НХЛ

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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Легендарный нападающий "Эдмонтона" Уэйн Гретцки заменит главного тренера клуба "Коламбус" Джона Тортореллу в качестве наставника команды Столичного дивизиона в Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Ранее стало известно что Торторелла не сможет принять участия в Матче всех звезд по семейным обстоятельствам. Он был выбран одним из четырех тренеров команд на Матче всех звезд в Лос-Анджелесе. Возглавлять команды будут главные тренеры лучших клубов каждого из дивизионов по состоянию на 10 января - Мишель Террьен ("Монреаль"), Брюс Будро ("Миннесота") и Питер Дебур ("Сан-Хосе").
Матч всех звезд НХЛ пройдет 28-29 января в Лос- Анджелесе.