Уэйн Гретцки заменит тренера "Коламбуса" Тортореллу в Матче звезд НХЛ

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Легендарный нападающий "Эдмонтона" Уэйн Гретцки заменит главного тренера клуба "Коламбус" Джона Тортореллу в качестве наставника команды Столичного дивизиона в Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Ранее стало известно что Торторелла не сможет принять участия в Матче всех звезд по семейным обстоятельствам. Он был выбран одним из четырех тренеров команд на Матче всех звезд в Лос-Анджелесе. Возглавлять команды будут главные тренеры лучших клубов каждого из дивизионов по состоянию на 10 января - Мишель Террьен ("Монреаль"), Брюс Будро ("Миннесота") и Питер Дебур ("Сан-Хосе").

Матч всех звезд НХЛ пройдет 28-29 января в Лос- Анджелесе.