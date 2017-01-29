Сборная Камеруна по футболу вышла в полуфинал Кубка Африки

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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Сборная Камеруна по футболу в серии пенальти обыграла команду Сенегала в четвертьфинальном матче Кубка Африки и вышла в полуфинал турнира, который проходит в Габоне.
Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти камерунцы были сильнее - 5:4. Решающий удар на счету Венсана Абубакара.
В полуфинале сборная Камеруна встретится с победителем другого четвертьфинала, в котором сыграют команды ДР Конго и Ганы.
Турнир завершится 5 февраля.