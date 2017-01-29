Фернандес считает себя обычным фигуристом, а не машиной

ОСТРАВА /Чехия/, 29 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Испанец Хавьер Фернандес, ставший пятикратным чемпионом Европы, считает себя обычным фигуристом, а не машиной. Об этом он сказал журналистам.

Фернандес выиграл чемпионат Европы в Остраве. Во время исполнения произвольной программы в субботу испанец не удержался на коньках и упал на лед.

"Это был определенно не лучший мой свободный прокат в этом сезоне. Сложно каждый раз устанавливать рекорды, даже ели ты и действительно хочешь этого. Я не думал, что у меня получится такое серьезное падение, я бы назвал его одним из худших в карьере. Но я всего лишь обычный фигурист, а не машина", - сказал он.

Второе и третье место заняли россияне - Максим Ковтун и Михаил Коляда соответственно.