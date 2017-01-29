Бибер заявил, что участие в Матче всех звезд НХЛ - один из лучших моментов в его жизни

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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Популярный канадский певец Джастин Бибер назвал свое участие в игре знаменитостей в рамках Матча всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одним из лучших моментов в жизни. Его слова приводит пресс- служба лиги.
Бибер играет за сборную знаменитостей хоккея и шоу- бизнеса под руководством легендарного нападающего "Эдмонтона" Уэйна Гретцки. В этой же команде выступает бывший форвард "Детройта" и "Вашингтона" россиянин Сергей Федоров, который изначально был заявлен за противоположную команду, возглавляемую знаменитым нападающим "Питтсбурга" Марио Лемье.
"Это один из лучших моментов в моей жизни", - заявил Бибер перед началом матча. Певец, который выступает в защитной маске, в начале встречи не реализовал буллит.
Матч всех звезд НХЛ проходит 28-29 января в Лос- Анджелесе.
"This is one of the highlights of my life. For real." - @justinbieber pic.twitter.com/rYGHl4kdJp— NHL (@NHL) 28 января 2017 г.